Inmet emite alerta de grande perigo à saúde em 15 Estados e no DF por causa da onda de calor no país

Segundo o órgão, estão previstas temperaturas máximas maiores que 34°C em grande parte do País, podendo ultrapassar os 40°C em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte; umidade do ar deve ficar abaixo de 30%

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pará devem sofrer com temperaturas acima de 40°C no sábado, 18



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo por conta dos efeitos da onda de calor que assola o Brasil. Com a temperatura subindo mais de 5ºC acima da média por mais de 5 dias, o órgão informou que as condições climáticas representa um risco à saúde. A onda de calor atinge principalmente a região Centro-Oeste, Sudeste e parte do Norte do Brasil. Estados que foram colocados em alerta de grande perigo por conta da onda de calor foram Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Pernambuco também está em alerta de grande perigo por conta da baixa umidade. Outras localidades foram classificadas como em perigo ou perigo potencial.

“Para os próximos dias, são previstas temperaturas máximas maiores que 34°C em grande parte do País, podendo ultrapassar os 40°Cem áreas das regiões Centro-Oeste e Norte. Devido a persistência de uma massa de ar seco e quente na porção central do País, uma onda de calor deverá prevalecer pelo menos até o dia 17 de novembro, além de dias com baixa umidade relativa do ar com ficando com valores inferiores a 30% em algumas localidades”, detalhou o órgão. O Inmet ainda alertou que no próximo sábado, 18 , as temperaturas máximas podem ultrapassar 34°C no centro e norte do País, sendo superiores a 40°C em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pará.