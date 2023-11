Rio de Janeiro registra sensação térmica de 58,5 ºC e bate novo recorde

Registro foi feito pela Estação de Guaratiba, às 09h15, na zona oeste da cidade, maior sensação de calor registrada na cidade desde 2014, quando o Alerta Rio começou a fazer a medição

Fernando Frazão/ Agência Brasil Expectativa é de que termômetros atinjam os 40 ºC no Rio de Janeiro



A onda de calor atingiu com força o Rio de Janeiro, que bateu mais um recorde por conta das altas temperaturas nesta terça-feira, 14. De acordo com o Alerta Rio, serviço de meteorologia da Prefeitura, a sensação térmica chegou 58,5 °C na Estação de Guaratiba às 09h15, na zona oeste da cidade. Essa foi a maior sensação de calor registrada na cidade desde 2014, quando o órgão começou a fazer a medição. A temperatura foi de 35,5°C, no mesmo bairro e horário. A previsão é de que os termômetros marquem 40°C em bairros como o de Irajá, onde a expectativa é de máxima de 42,5 ºC, de acordo com o Alerta Rio. Ainda hoje a capital também pode registrar chuvas isoladas. Nesta segunda-feira, 13, Guaratiba já havia registrado o recorde de sensação térmica de 52,7ºC, que foi ultrapassado pela nova marca. Nesta terça, as condições de tempo na cidade do Rio de Janeiro ficarão instáveis a partir da noite.

🌡️RECORDES DOS RECORDES | Nesta terça-feira (14/11), foi registrada a sensação térmica de 58,5° C na Estação de Guaratiba às 09h15 pelo Alerta Rio, foi a maior desde 2014, quando o órgão começou a fazer a medição. Hidratem-se e usem protetor solar 🥵 🤳@ thiagocastro_fotografia… pic.twitter.com/9VvEyIXq5y — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 14, 2023

Assim, o céu claro estará passando de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva isoladas com raios, a partir da noite. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes e as temperaturas seguem elevadas, com mínima de 22°C e máxima de 39°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor deverá atingir mais de 2,6 mil cidades brasileiras em 13 Estados e no Distrito Federal. Segundo o Instituto, o grau de severidade do alerta é de “grande perigo”, com as temperaturas devendo ficar 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias.