Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas intensas no Rio de Janeiro e em São Paulo

Vale do Paraíba, sul fluminense e região metropolitana do Rio devem ser as áreas mais afetadas; formação de um ciclone favorece instabilidades e pode ganhar força

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mulheres se protegem da chuva no centro do Rio de Janeiro



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico especial de nível vermelho para áreas dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O aviso é válido até as 18h desta quinta-feira, 15, e sinaliza grande perigo de chuvas intensas. O alerta abrange o sul fluminense, o norte paulista (Vale do Paraíba) e a região metropolitana do Rio de Janeiro. A formação de um ciclone subtropical em alto-mar, a cerca de 230 km a sudeste da costa do município de Arraial do Cabo (RJ), é responsável pelo fenômeno. O ciclone deve se deslocar para leste e, em seguida, para sul/sudoeste. A previsão é de muita chuva intensa no litoral norte de São Paulo até a região metropolitana do Rio de Janeiro, com maior atenção para a Costa Verde, no litoral sul fluminense, incluindo os municípios de Angra dos Reis e Paraty. O ciclone também pode se deslocar para o litoral do Paraná nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, a formação do ciclone favorece instabilidades e pode ganhar força, afetando o leste de Minas Gerais, o norte de São Paulo, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e outras áreas da região Sul, como o norte do Paraná. Além disso, imagens de satélite mostram instabilidades entre o Amazonas, Acre, Rondônia, parte do litoral do Pará e também do Mato Grosso. As chuvas nessas regiões são resultado do calor, da alta umidade e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Já entre Maranhão, Piauí, Ceará e leste da região Nordeste, incluindo Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, há nebulosidade e a possibilidade de chuvas.

Em relação às fortes chuvas que causaram alagamentos e inundação na cidade de Macapá (AM), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência da capital amapaense. Além das chuvas, a erosão do solo às margens do Rio Amazonas, no complexo do Aturiá, também foi considerada para o reconhecimento da situação de emergência. Com isso, o município poderá receber recursos federais para atender à população afetada e reconstruir infraestruturas e moradias danificadas. O Inmet orienta os moradores das regiões afetadas a desligarem aparelhos elétricos da tomada e o quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, é recomendado colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Em situações de grande perigo confirmadas, é importante procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre ou embaixo de árvores.

⚠️ #Atenção: Previsão de acumulado de chuva, hoje (15) e amanhã (16), em áreas de São Paulo e Rio de Janeiro. O volume total de chuva pode ser superior a 100 milímetros (mm) em 24h. 🔴 Confira o aviso vermelho (grande perigo) 👉 https://t.co/uh1b9X2Lru#chuva #vento #previsão pic.twitter.com/KkgFrZmGCg — INMET (@inmet_) February 15, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA