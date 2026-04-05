Inmet emite alerta de tempestades para maior parte do Brasil até terça

Apesar dos avisos, por ora, o instituto avalia haver baixo risco de alagamentos, queda de galhos, corte de energia e estragos em plantações

TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO O Inmet orienta que a população evite usar aparelhos ligados à tomada durante tempestades



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades na maioria dos estados a partir deste domingo (5) até terça-feira (7).

Apesar dos alertas, por ora, o Inmet avalia haver baixo risco de alagamentos, queda de galhos, corte de energia e estragos em plantações.

A previsão é que o acumulado de chuva atinja até 50 mm por dia. Há risco de queda de granizo e ventos de até 60 km/h. Segundo o Climatempo, um ciclone extratropical trazendo uma frente fria vai atingir o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado.

O Inmet orienta que a população evite usar aparelhos ligados à tomada durante tempestades. Se houver rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores ou placas de rua que possam cair.

Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (telefone 193) ou a Defesa Civil (199).

*Estadão Conteúdo