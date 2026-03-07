Jovem Pan > Notícias > Brasil > Inmet emite alerta laranja para ventos e tempestades no Sul e Sudeste

Inmet emite alerta laranja para ventos e tempestades no Sul e Sudeste

  • Por Jovem Pan*
  • 07/03/2026 11h39
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam frio e chuva na região do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, nesta quarta-feira, 06 de agosto de 2025. Uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, vai trazer mudanças climáticas para o Sul e parte do Sudeste do Brasil entre quinta, 7, e sexta-feira, 8. Após essa frente fria, uma forte massa de ar polar continental avançará sobre o País, derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e causando friagem em parte do Norte. Foto: RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Há alerta também para ventania na faixa litorânea que inclui todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, chegando ao litoral sul de São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que indica perigo, para temporais no Rio Grande do Sul, e na faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, neste final de semana.

No Rio Grande do Sul a chuva deve alcançar entre 50 e 10 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora (Km/h).

Para os Estados de Santa Catarina, Paraná São Paulo e Minas Gerais, a previsão é de chuvas com até 50 milímetros diários e ventos intensos entre 40 e 60 km/h, o que coloca essas áreas na faixa amarela, de perigo potencial, mas baixo risco de falta de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A mesma classificação vale para as regiões Centro-Oeste e Norte do País.

*Estadão Conteúdo

