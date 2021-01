Inovação e credibilidade são as marcas do Grupo Jovem Pan, diz presidente da Editora Referência

A emissora foi a vencedora na Categoria Rádio Nacional do 34º Prêmio Veículos de Comunicação

Inovação e Credibilidade. É baseado nestas palavras que o mercado publicitário enxerga o Grupo Jovem Pan. “A Jovem Pan quando transmite uma notícia, por mais dura que seja, o público acredita nesta notícia porque a Jovem Pan instituiu em si essa coisa valiosa para um veículo chamada credibilidade”, comenta. A fala de Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência espelha o sentimento dos profissionais do meio que elegeram mais uma vez a Jovem Pan em uma das principais premiações do país. A emissora foi a vencedora na Categoria Rádio Nacional do 34º Prêmio Veículos de Comunicação da revista Propaganda, que é o reconhecimento das ações comerciais, de marketing e circulação que geram resultados. Votaram os especialistas de todo território nacional. Os vencedores ainda foram avaliados por um júri formado por membros da Academia Brasileira de Marketing. “Essa primeira da escolha é feita por cerca de mil profissionais de mídia, de agência de propaganda de todo o país. E, novamente, como no ano passado, deu a Jovem Pan. Depois dessa escolha, os membros da Academia Brasileira de Marketing escolhem os vencedores de acordo com as categorias da premiação.”

As indicações elencaram critérios de originalidade das estratégias de marketing, negócios e relacionamento com o mercado. A escolha dos profissionais de mídia de todo país pela Jovem Pan, levou em conta a característica inovadora do Grupo que aliou o Rádio a TV. A avaliação é que com a transmissão simultânea em diversas plataformas, partindo dos estúdios de última geração, a Jovem Pan multiplicou as opções aos seus ouvintes, internautas e telespectadores levando conteúdo de credibilidade com informação, opinião, prestação de serviço e entretenimento. O aplicativo Panflix foi visto como uma das grandes novidades do mercado engajando-se a necessidade do streaming no mundo atual. O prêmio veículos de comunicação figura entre os mais expressivos do meio publicitário brasileiro. Devido a pandemia do coronavírus a data da cerimônia de entrega dos prêmios ainda será definida pela Comissão Organizadora.

*Com informações do repórter Daniel Lian