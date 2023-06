Inscrições do Enem começam nesta segunda-feira

Inep também vai divulgar o resultado dos candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Inscrições do Exame Nacional de Ensino Médio 2023 vão até 16 de junho



As inscrições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2023 serão abertas nesta segunda-feira, 5, e vão até 16 de junho. As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro. Além disso, também nesta segunda, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela avaliação, vai divulgar o resultado dos candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição. O prazo para entrar com a solicitação se encerrou no último dia 28. Caso o pedido de isenção ou a justificativa de ausência na prova do ano passado sejam indeferidos, os participantes poderão entrar com recurso até a próxima sexta-feira, 9. De acordo com o edital do Enem 2023 publicado pelo MEC, as situações previstas para justificar a ausência na prova do ano anterior são: morte na família; assalto ou furto; acidente de trânsito; casamento ou união estável; maternidade ou paternidade; privação de liberdade; emergência médica ou odontológica; trabalho; deslocamento a trabalho; intercâmbio acadêmico ou atividade curricular. O Enem funciona como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do país.