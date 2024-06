Taxa de inscrição é de R$ 85; estudantes do Sul do país terão calendário diferenciado devido às chuvas que acometeram o Estado

CELSO LUIX/ESTADÃO CONTEÚDO Provas serão nos dias 3 e 10 de novembro



Na próxima sexta-feira (7), se encerram as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi criado em 1998, como forma de avaliar o desempenho escolar dos estudantes quando finalizam a educação básica. Para se inscrever basta acessar a página do participante, utilizar o cadastro na conta do Gov.br. Outras medidas que se encerram na sexta é para o pedido de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os testes serão no mês de novembro, nos dias 3 e 10. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e as formas de pagamento são por pix, boleto, cartão de crédito ou débito em conta-corrente, ou poupança até o próximo dia 12 de junho. Para aqueles que pediram isenção da taxa, os resultados foram divulgados em 24/05, bem como de recursos que lidam com as justificativas de ausência do Enem 2023 para candidatos que estavam isentos da taxa. Para a população do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas que acometeram o Estado, a população terá um prazo maior para se inscrever na prova. Além disso, um calendário estendido ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Moradores de municípios gaúchos têm isenção da taxa de inscrição. As provas do Enem são a principal maneira de ingresso para a educação superior do Brasil, incluindo em faculdades públicas e particulares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da Agência Brasil