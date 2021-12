INSS divulga calendário de pagamentos aos beneficiários em 2022

Pagamentos a aposentados e pensionistas serão feitos a partir de 25 de janeiro, começando com os que recebem um salário mínimo

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)



O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) divulgou nesta quarta, 1, o calendário anual de pagamentos de 2022 para os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios do órgão. Assim, todos os segurados do instituto sabem as datas em que o dinheiro será depositado na conta indicada para tal, incluindo os idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os pagamentos começam por quem recebe o salário mínimo, atualmente em R$ 1.100 e quem recebe valores mais altos poderá realizar os saques mais tarde, no início de cada mês. O segurado deve verificar o número do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 000.000.000-0. É preciso considerar o penúltimo algarismo, o que fica antes do traço.

Os primeiros depósitos serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, para quem recebe um salário mínimo, enquanto quem recebe valores maiores receberá entre 1º de fevereiro e 7 de fevereiro. Pagamentos não serão feitos em finais de semana, e no caso de feriados nacionais, estaduais ou municipais, ocorrerão no primeiro dia útil seguinte. Uma interrupção será feita durante o Carnaval, do dia 26 de fevereiro até o dia 3 de março. O dinheiro ficará disponível para ser sacado até o fim do mês seguinte ao que foi depositado e, se não for retirado até esse prazo, será devolvido ao INSS.