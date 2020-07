Covid-19 é pior emergência global de saúde, diz diretor-geral da OMS

Para Tedros Adhanom Gebreyesus, somente com a adesão estrita às medidas de saúde, desde o uso de máscaras de proteção até evitar aglomerações, o mundo será capaz de vencer a pandemia

Salvatore Di Nolfi/EFE O etíope Tedros Adhanom é o atual diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)



A pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo, é facilmente a pior emergência global de saúde já enfrentada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), disse nesta segunda-feira (27) o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Gebreyesus. Somente com a adesão estrita às medidas de saúde, desde o uso de máscaras de proteção até evitar aglomerações, o mundo será capaz de vencer a pandemia, acrescentou Tedros em entrevista coletiva virtual em Genebra. “Onde essas medidas são seguidas, os casos caem. Onde elas não são, os casos sobem”, disse ele, ao elogiar China, Alemanha e Coreia do Sul por controlarem seus surtos.

Ao todo, segundo dados da Universidade Johns Kopkins, 16.264.048 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em 188 países e territórios do mundo. Entre os cinco locais com mais casos da Covid-19 estão Estados Unidos (4.234.140), Brasil (2.419.091), Índia (1.435.616), Rússia (811.073) e África do Sul (445.433). Já em número de óbitos, Estados Unidos e Brasil também mantém o primeiro e o segundo lugar com as maiores taxas, sendo 146.935 e 87.004 falecimentos pela doença, respectivamente, seguidos do Reino Unido (45.837 mortes), México (45.680) e da Itália (35.771). A China, Alemanha e a Coreia do Sul, elogiadas por Tedros pelo controle dos surtos da doença, registraram 86.570, 206.751 e 14.175 casos do novo vírus.

*Com informações da Agência Brasil