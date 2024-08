Interrupção no sistema de navegação cancela voos no Aeroporto de Guarulhos

GRU Airport comunicou que a instabilidade afetou apenas algumas aeronaves e soluciou o problema durante a tarde

Uma interrupção no sistema de navegação impactou os voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, nesta manhã desta quinta-feira (29). A concessionária responsável, GRU Airport, comunicou que a instabilidade no sistema de navegação por satélite (GNSS) destinado a aeronaves está provocando atrasos e cancelamentos pontuais nas decolagens. As companhias aéreas Gol e Latam foram as mais afetadas por essa situação. A Gol, por exemplo, precisou cancelar alguns voos e também registrou atrasos significativos. Por outro lado, a Latam conseguiu normalizar sua operação após enfrentar períodos de atraso.

A GRU Airport garantiu que os sistemas do aeroporto e de navegação aérea continuam funcionando normalmente, apesar da falha. A concessionára disse em nota que “devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS), que é especifico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos”. A situação foi normalizada por volta das 16h45.

