SP: Criminosos invadem casa no Morumbi e trocam tiros com a PM

Dois deles foram baleados, mas não há informações sobre o estado de saúde dos assaltantes; região deve ser evitada

Reprodução/Google Street View Residência está localizada na Rua Comendador Bichara Moherdaui, no bairro do Morumbi



Quatro criminosos invadiram e tentaram assaltar uma casa de alto padrão na rua Rua Comendador Bichara Moherdaui, no bairro do Morumbi, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 30. Uma parte deles invadiu uma casa, enquanto a outra pegou um carro e tentou entrar em outro imóvel da região. A Polícia Militar foi acionada assim que a primeira casa foi invadida e, durante a troca de tiros com os assaltantes, dois deles foram baleados. Até o momento, não se tem informações sobre o estado de saúde dos criminosos.

Os moradores relataram, também, que as balas eram de armas de grosso calibre. O carro de um civil foi atingido, mas ninguém ficou ferido. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) está dentro da residência invadida negociando com possíveis criminosos que estejam ali dentro, e conversando com os moradores do local. O Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Baep) faz a contenção de todo o bairro. O Departamento Estadual de Trânsito orienta o tráfego na região, que deve ser evitada.

* Com informações do repórter Leonardo Martins