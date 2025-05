Investigações mostram que PM orientou colega a virar câmera em ação que resultou na morte de jovem em SP

Defensoria Pública de São Paulo alega que os agentes teriam colocado uma arma no local para simular uma reação do jovem; crime aconteceu em novembro de 2024, na zona leste de São Paulo

Reprodução/Polícia Civil Gabriel Ferreira Messias da Silva, 18, foi morto durante abordagem policial em novembro de 2024



Uma gravação das câmeras corporais dos policiais militares revela um momento crucial durante a abordagem que resultou na morte de Gabriel Ferreira Messias da Silva, um jovem de 18 anos, em novembro de 2024, na zona leste de São Paulo. Nas imagens, um policial orienta seu colega a mudar o ângulo da câmera enquanto Gabriel, que havia saído de um posto de gasolina, é abordado. A Defensoria Pública de São Paulo alega que os agentes teriam colocado uma arma no local para simular uma reação do jovem. A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que o Inquérito Policial Militar (IPM) já foi finalizado e enviado ao Judiciário. Os policiais envolvidos na ocorrência estão afastados de suas funções nas ruas enquanto a investigação prossegue. A situação gerou grande repercussão e questionamentos sobre a conduta dos agentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a versão apresentada pelos policiais, Gabriel teria apontado uma arma em direção a eles. No entanto, a Defensoria Pública contesta essa afirmação, afirmando que as imagens demonstram que o jovem não estava armado no momento da abordagem. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitou o afastamento dos policiais das atividades operacionais, citando inconsistências entre o relato dos agentes e o que foi capturado pelas câmeras.

As imagens da abordagem mostram os policiais ao redor do jovem caído, bloqueando a via com a viatura. Enquanto um dos agentes revistava Gabriel no chão, ele pedia socorro. Em um momento crítico, um policial ordena “vira, vira, vira”, e os agentes ajustam as câmeras, o que levanta suspeitas sobre a intenção de ocultar a ação de um deles, que parece chutar uma arma em direção ao jovem. A morte de Gabriel está sob investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo, e o caso segue em sigilo. A situação levanta questões sobre a atuação da polícia e a necessidade de transparência nas ações dos agentes de segurança pública.

*Reportagem produzida com auxílio de IA