Irmãos de 11 e 16 anos morrem afogados em Maragogi

Mergulhador relatou que encontrou os dois sem vida e abraçados a cinco metros de profundidade

CBMAL/Divulgação As buscas foram feitas por uma força tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros e por mergulhadores civis da cidade turística



Dois irmãos, de 11 e 16 anos, morreram afogados em uma praia de Maragogi, litoral de Alagoas, na manhã desta segunda-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, os adolescentes desapareceram por volta das 10h00 e os corpos foram encontrados às 12h09 na praia da Peroba, em frente ao Hotel Vila Galé. As buscas foram feitas por uma força tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros e por mergulhadores civis da cidade turística. Os corpos foram encontrados por um dos mergulhadores que relatou que os dois estavam abraçados, sem vida, a uma profundidade de cinco metros. Os rapazes moravam em São Paulo e tinham chegado ao balneário com sua família no último domingo, 16.