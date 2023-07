Polícia descobre esconderijo subterrâneo em SP e apreende 3,5 toneladas de maconha

Em outro endereço, os policiais desmontaram m laboratório usado para o preparo da droga e apreenderam mais de 41 mil papelotes e seis porções a granel de cocaína, além de 3,5 mil pedras e seis frações a granel de crack

Divulgação/Polícia Civil Esconderijo estava sob um solo falso de uma residência



O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) descobriu nesta segunda-feira, 17, um esconderijo subterrâneo de uma residência no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Os agentes apreenderam 3,5 toneladas de maconha. Ninguém foi preso até o momento. Em outro endereço, os policiais desmontaram m laboratório usado para o preparo da droga e apreenderam mais de 41 mil papelotes e seis porções a granel de cocaína, além de 3,5 mil pedras e seis frações a granel de crack. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Os imóveis foram localizados após investigações, os agentes da 5º delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise). No primeiro imóvel, a pasta informou que os policiais localizaram 3,1 mil tijolos de maconha, além de duas balanças grandes, uma faca, duas marretas, um caderno com informações do tráfico e diversos documentos.