Itamaraty consegue retirar dois brasileiros e suas famílias do Afeganistão

Operação foi coordenada com embaixadas e governos de outros países como Alemanha, Espanha e Paquistão

EFE/EPA/STRINGER Brasileiros foram retirados do Afeganistão por países vizinhos



O Ministério das Relações Exteriores informou na noite desta segunda-feira, 30, que conseguiu retirar dois brasileiros, e seus familiares, do Afeganistão. Segundo o governo, a operação foi realizada em conjunto com o Itamaraty. Na última quinta-feira, um dos brasileiros, acompanhado de cinco familiares afegãos, foi evacuado para a Espanha, após gestões realizadas pelo Itamaraty junto aos governos da Alemanha e da Espanha. Em 29 de agosto, o segundo brasileiro e seus seis familiares afegãos foram transportados até o Paquistão, em operação terrestre conduzida pela Embaixada do Brasil em Islamabad em coordenação com o governo paquistanês. Todos estão bem e seguros. O Itamaraty informou que segue monitorando a situação dos cidadãos brasileiros que decidiram permanecer no país.