Jacaré é flagrado tomando sol com 11 filhotes em lagoa de Belo Horizonte

Animal foi flagrado na Lagoa da Pampulha, no centro da capital mineira; segundo a prefeitura, local abriga 20 adultos e 11 filhotes da espécie

Antônio Rodrigues/Prefeitura de Belo Horizonte Segundo a prefeitura da cidade, animais não promovem ataques voluntários contra humanos



Um jacaré foi flagrado tomando sol com seus 11 filhotes em suas costas na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. O registro foi feito por um fotógrafo da Prefeitura da capital mineira e mostra os 11 filhotes deitados na costa do jacaré adulto. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte informou que segue monitorando os jacarés que vivem na lagoa e que, até o momento, foram identificados 20 adultos e 11 filhotes da espécie no local. Entretanto, a administração afirmou que a reprodução do animal é lenta e que os jacarés não promovem ataques voluntários contra humanos. “Trata-se de uma população que cresce lentamente devido à baixa taxa de reprodução e ao fato de estas espécies, quando filhotes, serem uma presa fácil para aves de grande porte. Os jacarés da Pampulha não oferecem periculosidade aos humanos, pois não promovem ataques voluntários”, diz a nota da prefeitura, que também pede para que humanos evitem contato com o animal.