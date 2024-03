Janaína Rueda é eleita a melhor chef do mundo

Responsável pelo Dona Onça, Merenda da Cidade e Casa do Porco já havia vencido premiação do 50 Best no ano passado para a América Latina

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO A chef Janaina Rueda em seu apartamento no Edifício Copan



Janaína Torres Rueda, sócia de três estabelecimentos em São Paulo, foi eleita a melhor chef de cozinha mulher do mundo pelo prêmio 50 Best. No ano passado, ela já havia vencido em lista só com chefes de cozinha da América Latina. Segundo a premiação, a brasileira está na lista por promover a culinária tradicional do país ao nível global e capacitar as mulheres a desafiar o machismo. Além disso, Janaína colabora com o governo de São Paulo para melhorar a nutrição infantil. O prêmio é votado por especialistas independentes da indústria de restaurantes e por gourmet viajados de todo o mundo. A chef é responsável pelo bar Dona Onça e pelos restaurantes Merenda da Cidade e Casa do Porco, todos localizados na capital paulista. O 50 Best destaca que, embora a Casa do Porco tenha sido cofundada por Jefferson Rueda, ex-marido de Janaína, ela continua sendo sócia e “dirige as operações culinárias há vários anos”.

Veja vídeo sobre Janaína divulgado pelo 50 Best

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA