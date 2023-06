A Casa do Porco é eleito 12º melhor restaurante do mundo; peruano lidera

Lista do ‘The World’s 50 Best Restaurants’, da Espanha, ainda tem outros dois brasileiros

Reprodução/Instagram @acasadoporcobar Restaurante de São Paulo é o melhor brasileiro ranqueado em lista espanhola



O restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, foi eleito nesta terça-feira, 20, o 12º melhor restaurante do mundo na 21ª edição da lista “The World’s 50 Best Restaurants”, elaborada em Valência, na Espanha. Comandado pelos chefs Jefferson e Janaina Rueda, o restaurante havia ficado na sétima posição no ano passado, mas continua sendo o melhor brasileiro na lista e o único no top 50. Entre os 100 melhores, completam os representantes do Brasil os restaurantes Lasai, na 58ª posição, e Oteque, na 76ª, ambos localizados no Rio de Janeiro. O número 1 é o peruano Central, em Lima. Comandado por Virgilio Martínez e Pía León, o estabelecimento subiu do segundo lugar, no ano passado. A lista continua com três espanhóis: Disfrutar (2º), em Barcelona; Diverxo (3º), em Madri; e Asador Etxebarri (4º), em Axpe Achondo. Completam a relação dos dez melhores o dinamarquês Alchemist (5º), em Copenhague; o peruano Maido (6º), em Lima; o italiano Lido 84 (7º), em Gardone Riviera; o americano Atomix (8º), em Nova York; o mexicano Quintonil (9º), na Cidade do México; e o francês Table (10º), em Paris.

*Com informações da EFE