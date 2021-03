Janssen pede à Anvisa autorização para uso emergencial de vacina contra a Covid-19

Após receber o pedido às 19h desta quarta-feira, agência iniciou a triagem dos documentos enviados

Anvisa/Ascom Pedido foi recebido pela agência às 19h desta quarta-feira, 24



O laboratório Janssen, braço farmacêutico da Johnson&Johnson, enviou o pedido de autorização do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A informação foi confirmada pela agência através de nota publicada na noite desta quarta-feira, 24. Segundo o comunicado, o pedido foi recebido às 19h, e a agência iniciou a triagem dos documentos enviados, um processo que deverá se estender pelas primeiras 24 horas. Além disso, o período será utilizado para verificar se todos os documentos exigidos foram disponibilizados, sendo que, caso algo esteja faltando, a Anvisa poderá solicitar informações adicionais à Janssen. A agência informou ainda que o prazo de sete dias úteis para a análise não considera o tempo em “status de exigência técnica” (período em que o laboratório responde questões específicas feitas pela Anvisa).

A meta da agência, após passar por esse período, é de realizar a análise e conceder a autorização do uso emergencial em até sete dias. Para isso, a Anvisa conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que é composta por profissionais de registro, monitoramento e inspeção. Segundo a agência, tal grupo vem atuando de forma contínua, sendo acompanhado por uma comissão que envolve as três diretorias da Anvisa. Além das informações apresentadas junto ao pedido, serão utilizados dados já analisados por meio da Submissão Contínua.