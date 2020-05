‘Tribunal do Reich’: Jefferson compara STF ao nazismo e fala de ‘censura’

Após ser alvo de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta quarta-feira (27), o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, comparou o Supremo Tribunal Federal (STF) ao nazismo.

Preso pelo escândalo do mensalão, Jefferson escreveu uma mensagem no Twitter em que cita o Reich alemão para classificar a operação feita pela PF como “soez, covarde, canalha e intimidatória, determinada pelo mais desqualificado Ministro da Corte.”

TRIBUNAL DO REICH. Com um mandado de busca e apreensão, expedido contra mim por Alexandre de Moraes, STF, para aprender meus computadores e minhas armas. Atitude soez, covarde, canalha e intimidatória, determinada pelo mais desqualificado Ministro da Corte. Não calarei. CENSURA. pic.twitter.com/Jfpvo77eAK

Não sofri qualquer constrangimento por parte da Polícia Federal, ela cumpriu mandado do min. Alexandre de Moraes, do Tribunal do REICH, tentando me amordaçar com um trapo de sua toga. Deus proteja o povo brasileiro da sanha dos ditadores.

