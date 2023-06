Jornalista Lucia Hippolito morre aos 72 anos 

Com longa passagem pela CBN, a comentarista estava afastada das atividades há 11 anos, quando foi diagnosticada com um quadro grave de Síndrome de Guillain-Barré

Reprodução/Twitter/@hippolitolucia A jornalista Lúcia Hippolito morreu aos 72 anos



A jornalista e historiadora Lucia Hippolito morreu nesta quarta-feira, 21, aos 72 anos. A informação foi confirmada por familiares através das redes sociais. “Com muita tristeza, anunciamos que Lucia partiu. Combateu o bom combate e deixa muitas saudades, nossa grande jornalista e eterna professora”, diz uma mensagem publicada no Twitter. Com longa passagem pela CBN, a comentarista estava afastada das atividades há 11 anos, quando foi diagnosticada com um quadro grave de Síndrome de Guillain-Barré. De acordo com a própria CBN, Lucia estava tratando de um câncer no Rio de Janeiro. No ano passado, ela chegou a retirar o útero, mas teve metástase no pulmão. No currículo, a jornalista também trabalhou na TV Globo e foi autora de dois livros sobre política: “De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira (1945-64)” e “Por dentro do governo Lula: Anotações num diário de bordo”.