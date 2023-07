Haddad quer discutir ‘reforma do IR’ com empresários antes de apresentar texto ao Congresso

Texto deve ser enviado para a Câmara dos Deputados em agosto

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Fazenda, Fernando Haddad pretende discutir Imposto de Renda com empresários



A segunda parte da reforma tributária, que está em análise e em desenvolvimento pelo governo, deve impactar no Imposto de Renda (IR). Apesar da discussão ser embrionária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer debater pontos do tributo com empresários antes de enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Até o momento, não foi definido um prazo para o envio da proposta. A reforma do IR deve causar impactos diretamente nos percentuais de lucros e dividendos de sócios majoritários de empresas. De acordo com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), a expectativa é de que o projeto de lei do IR possa ser enviado em agosto para tramitação na Câmara dos Deputados. Assim, a proposta seguiria concomitante a primeira parte da reforma tributária no Senado. No entanto, há resistência de determinado setores, os quais dizem que a administração federal deveria focar na discussão da primeira parte da reforma tributária.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.