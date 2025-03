Jovem de 18 anos é detido em Belo Horizonte por agredir e tentar estuprar a avó

Crime ocorreu enquanto a idosa preparava o café da manhã, momento em que foi atacada, resultando em escoriações no rosto e na cabeça

Polícia Militar Minas Gerais/divulgação Jovem de 18 anos foi detido em Belo Horizonte após agredir e tentar estuprar sua avó



Um jovem de 18 anos foi detido em Belo Horizonte após agredir e tentar estuprar sua avó, de 60 anos. O crime ocorreu enquanto a idosa preparava o café da manhã, momento em que foi atacada, resultando em escoriações no rosto e na cabeça. A ação policial se deu no bairro Taquaril, onde a vítima denunciou que o neto a agrediu com uma garrafa e a derrubou no chão após ela se recusar a lhe dar dinheiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à idosa. Após o ataque, o jovem tentou fugir, mas foi localizado pela polícia. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e tentou agredir os policiais. A idosa, ao ser atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), revelou que o neto também havia tentado estuprá-la, arrancando sua saia e segurando-a à força. A polícia confirmou a tentativa de estupro, além das agressões físicas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA