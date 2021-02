Jovem de 18 anos morre durante tentativa de assalto a carro de aplicativo

Caso foi registrado em Salvador quando jovem voltava de festa com mais três amigas em carro de aplicativo; além de Fernanda Secundes, outra mulher ficou ferida

Fernanda de Oliveira/Instagram/Reprodução de redes sociais Fernanda tinha 18 anos e foi atingida por um tiro dentro de um carro de aplicativo



Uma jovem de 18 anos morreu após ser baleada dentro de um carro de aplicativo durante uma tentativa de assalto na cidade de Salvador, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira, 15. Fernanda Secundes de Oliveira estava acompanhada de mais três amigas e voltava do bairro de Vitória para o Horto Florestal pouco antes das quatro da manhã quando uma das ocupantes do veículo teria pedido para o carro parar na Avenida Juracy Magalhães Júnior porque não estava se sentindo bem. Quando o carro parou, homens armados teriam abordado o carro e anunciado o assalto.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, além de Fernanda, uma colega dela também ficou ferida. As duas foram socorridas para unidades de saúde da região, mas a jovem de 18 anos não sobreviveu. A amiga dela, que foi atingida no ombro, não corre risco de vida. Uma perícia foi feita no veículo ainda na manhã desta segunda-feira e a polícia colhe depoimentos do motorista de aplicativo e das outras testemunhas que estavam no local na hora do crime. Ninguém foi preso até o momento. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios da capital soteropolitana.