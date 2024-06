Jovem é morto após encontro por aplicativo de relacionamento em São Paulo

Leonardo Rodrigues Nunes foi baleado na noite de quinta-feira na Vila Natália, zona sul da capital paulista; polícia suspeita de homofobia

Arquivo Pessoal Leonardo Rodrigues Nunes tinha 24 anos



A morte de um jovem de 24 anos está sendo investigada pela Polícia Civil de São Paulo. Leonardo Rodrigues Nunes foi baleado na noite de quinta-feira (13) na Vila Natália, zona sul da capital paulista, após marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento voltado ao público LGBTQIA+. A polícia suspeita de homofobia. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia combinado o encontro pelo app no dia anterior, quarta-feira (12), e compartilhado sua localização com um amigo. Como não deu mais notícias, o amigo registrou um boletim de desaparecimento na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP. Nunes foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Ipiranga, onde veio a falecer. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias da morte.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA