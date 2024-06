Suspeito de dar voadora em idoso chora durante reconstituição da cena do crime em Santos

Tiago Gomes de Souza, 39 anos, alegou que sofre de transtorno de irritabilidade, teve um ataque de fúria e faz uso de medicamento psiquiátrico

Reprodução/TV Globo Reconstituição da cena baixada santista na quinta-feira (13)



Na última quinta-feira (13), foi feita a reconstituição da cena do crime que matou um idoso de 77 anos na baixada santista. O responsável pelo crime, Tiago Gomes de Souza, 39, chorou bastante e pediu desculpas ao público que assistia à cena. As pessoas envolta gritaram por justiça, além de profanar xingamentos a Souza. De acordo com informações do 3º DP de Santos, Souza afirmou que teve um ataque de fúria no dia do acidente, pois sofre de transtorno de irritabilidade e faz tratamento psiquiátrico. Além do neto de 11 anos que estava com Cesar Finé Torresi, 77 anos, no momento do acidente, uma testemunha e o próprio Souza foram ouvidos e ajudaram na reconstituição da cena. Bruno Cesar Fine Torresi, filho de Cesar, acompanhou todo o andamento da cena e disse que o pai era divorciado, morava em Santo André, mas que sempre ia para Santos ver os netos. O advogado de Souza garante que ele não busca impunidade, apenas o que é justo. Souza é pai de três filhos.

Relembre o caso