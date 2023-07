Jovem Pan na história do país: Paulo Machado de Carvalho chefiou delegação brasileira campeã das Copas do Mundo de 1958 e 1962

Dono da rádio virou sinônimo de sucesso no esporte e nas comunicações

Reprodução/Jovem Pan News Nos anos 50, Paulo Machado de Carvalho chefiou a delegação brasileira campeã das Copas do Mundo de 1958 e 1962



A Rádio Panamericana entrou no ar em 1944 e virou uma potência pelas mãos de Paulo Machado de Carvalho. Obcecado, perfeccionista e supersticioso, eram as características marcantes do advogado e empresário brasileiro. Nos anos 50, o dono da rádio chefiou a delegação brasileira campeã das Copas do Mundo de 1958 e 1962. Paulo Machado de Carvalho esquadrinhou o plano vitorioso da seleção brasileira e ajudou a acabar com o complexo de “vira-latas”. O nome do empresário virou sinônimo de sucesso no esporte e nas comunicações.