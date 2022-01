Jovem Pan News já surpreende na audiência e entra na disputa da primeira posição

Recém-lançada, TV Jovem Pan bate as três principais concorrentes durante o ‘Jornal da Manhã’; outro sucesso absoluto, o programa ‘Os Pingos nos Is’ obtém mais que o dobro da audiência da terceira colocada

Reprodução/Grupo Jovem Pan Estúdio de TV da Jovem Pan News em São Paulo



O canal Jovem Pan News já bateu as audiências da GloboNews, da CNN e da BandNews com menos de três meses no ar. Segundo dados da Kantar/Ibope, na terça-feira, 4, no horário do “Jornal da Manhã”, o canal assumiu a liderança absoluta por 50 minutos consecutivos (das 07h07 às 07h56), entre os canais de notícias – e, durante muito tempo, os índices de audiências eram até três vezes maiores que os da GloboNews, no target pessoas com Pay TV. Na quarta-feira, 5, não foi diferente. A recém-lançada TV por assinatura, a Jovem Pan News, despontou como líder entre os canais jornalísticos e ficou à frente de todas as concorrentes, por mais de uma hora (no período entre 07h15 e 08h28).

O programa “Os Pingos nos Is” é outro sucesso absoluto do canal. Nos dias 3 e 5 deste mês, no horário das 18h às 20h, a TV Jovem Pan assumiu a vice-liderança, ficando atrás apenas da principal concorrente e obtendo mais que o dobro da audiência da terceira colocada. A Jovem Pan News também já possui o público mais qualificado do meio Pay TV. No primetime e no dia inteiro, são 86% de perfil AB, entre os 64 canais (exceto emissoras infantis). A GloboNews tem 77%, e a CNN, 73%.

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. No dia 27 de outubro de 2021, estreou o seu canal de TV Jovem Pan News nas principais operadoras de TV por assinatura. É possível assistir nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo) e 576 da SKY e da Claro. O acesso ao conteúdo também é possível pelo portal da Jovem Pan na página especial do canal: jovempan.com.br/jpnews. Além disso, é transmitida também nas antenas parabólicas, canal 7, e no Panflix, o aplicativo de streaming da Jovem Pan. A emissora nasce carregando o DNA de quase 80 anos de sucesso no rádio e em plataformas de streaming, com foco em notícias factuais, esportes, opinião e entretenimento. A cobertura tem como principais atributos a agilidade e a objetividade, características da linguagem do rádio, liderados por um time de comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo.