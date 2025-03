Jovem que denunciou policiais por estupro gravou vídeo na viatura

No conteúdo, a vítima expressou sua indignação, chamando os agentes de ‘mentirosos’ e ‘vergonhosos’; PM’s apresentam versões distintas das da mãe

Os policiais foram detidos sob as acusações de "abandono de posto" e "descumprimento de missão"



Uma jovem de 20 anos denunciou dois policiais militares por estupro em Diadema, São Paulo, após aceitar uma carona na viatura deles. Em vídeos gravados logo após o incidente, a jovem acusou os PMs de abuso e de estarem consumindo bebidas alcoólicas. A mãe da vítima relatou que a filha foi deixada descalça e sem seus pertences pessoais após o ocorrido. Os policiais, por sua vez, afirmam que a jovem foi deixada em um ponto de ônibus. No vídeo, a jovem expressou sua indignação, chamando os policiais de “mentirosos” e “vergonhosos”. Segundo o GLOBO, durante o episódio, os PMs estavam utilizando câmeras corporais, mas retiraram os dispositivos por cerca de uma hora, o que resultou na ausência de imagens que poderiam ser relevantes para a investigação do caso.

A mãe da jovem refutou a versão apresentada pelos policiais, enfatizando que eles abandonaram a filha sem documentos e descalça. “Eles vão falar o que convém. Mas, se são tão inocentes, por que colocaram a minha filha para fora da viatura e roubaram todos os pertences dela, todos os documentos, bolsa, óculos de grau, inclusive o iPhone? Por que ficaram com o telefone dela? Porque ela tinha mais vídeos que ela não conseguiu enviar pra gente. Então ali é prova, né?”.

“É um pesadelo, sabe? É um pesadelo. Se ela estava bêbada ou não, se faz tratamento ou não, isso não justifica. Ela estava vindo de um bloquinho de carnaval… É a mesma coisa de você falar assim: ‘pô, aquela menina ali, ó, que está na rua, ela foi estuprada porque ela está com a saia curta´. Ela pediu ajuda para carregar o iPhone porque ela estava sem bateria. Se o policial viu que ela estava ali em uma situação vulnerável, que tivesse encaminhado para o Pronto Socorro ou uma delegacia mais próxima. Mas não. Ficaram dentro da viatura dando voltas e voltas com ela por horas, e abusaram sexualmente dela no banco traseiro. Os dois, não um só”, completa.

Embora tenha mencionado que a jovem possui um histórico de problemas mentais, ela defende que isso não diminui a credibilidade do relato sobre o que aconteceu. A jovem foi submetida a exames no Instituto Médico Legal e recebeu atendimento no Hospital da Mulher. A Secretaria da Segurança Pública do estado informou que os policiais foram detidos sob as acusações de “abandono de posto” e “descumprimento de missão”.

