Ex-namorado de jovem encontrada morta em Cajamar se entrega à polícia

Gustavo Henrique Lira, ex-namorado de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, se apresentou na Delegacia de Cajamar após a descoberta do corpo da jovem, que foi encontrado em uma trilha isolada da cidade. A Polícia Civil solicitou sua prisão preventiva, citando contradições em seu depoimento como justificativa para a medida. Vitória estava desaparecida desde o dia 26 de fevereiro, quando saiu do trabalho. O delegado Aldo Galiano esclareceu que a detenção de Gustavo não se baseia em provas concretas de que ele tenha cometido o crime, mas sim nas falhas em suas declarações durante o interrogatório.

O ex-namorado é um dos principais suspeitos em duas frentes de investigação. A primeira linha considera um possível motivo de vingança, que envolve um relacionamento conturbado entre ele e a vítima, cujos detalhes estão sob sigilo judicial. Na noite em que desapareceu, Vitória tentou entrar em contato com Gustavo, que visualizou a mensagem apenas à 1h30 e respondeu à família dela às 4h.

A segunda linha de investigação aponta para uma possível ameaça, com relatos de pessoas próximas a Vitória indicando que ela estava sendo intimidada. Até o momento, a polícia já ouviu 14 testemunhas e está investigando seis indivíduos, incluindo Gustavo e outros homens que tiveram interação com a jovem. A defesa do suspeito não foi encontrada. O espaço está aberto para qualquer manifestação.

No dia do desaparecimento, Vitória saiu do trabalho às 23h e estava aguardando um ônibus em um ponto próximo a um shopping. Ela havia mencionado a uma amiga que se sentia insegura e que notou a presença de dois homens nas proximidades. Após embarcar no ônibus, Vitória informou que apenas um dos homens a acompanhou no coletivo. Testemunhas também relataram ter visto um carro seguindo a jovem enquanto ela caminhava em direção à sua casa.

