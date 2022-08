Jovem toma zolpidem, tem alucinações e gasta R$ 9 mil em pacotes de viagem: ‘Nunca mais’

Medicamento é voltado para pacientes que têm insônia; fármaco pode causar efeitos como sonambulismo e amnésia

Reprodução / Twitter @hpedrenrique Jovem tomou Zolpidem antes de dormir e comprou dois pacotes de viagem para Buenos Aires, na Argentina



O relato de um jovem que gastou R$ 9 mil reais em dois pacotes de viagem para Buenos Aires, na Argentina, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O motivo é que Pedro Henrique Pereira afirma ter feito a compra sob efeitos de um remédio para insônia, o que gerou alucinações. “Nunca mais tomo zolpidem nessa vida”, escreveu o jovem no Twitter, onde compartilhou parte da conversa que teve com uma vendedora para cancelar os pacotes. “Qual o motivo do cancelamento”, questiona a atendente. “Eu tomei zolpidem, tive alucinação e comprei dois pacotes de viagem. Acordei hoje com uma cobrança de R$ 9 mil no cartão de crédito e falando aos meus amigos que era neto da rainha de Gênova”, respondeu Pedro Henrique que não sabe onde adquiriu os pacotes de viagem. O Hemitartarato de Zolpidem é um fármaco voltado para pacientes que têm insônia. Na bula do remédio é indicado que pode causar amnésia anterógrada, por isso é aconselhado “utilizar o medicamento imediatamente antes de deitar, sendo importante assegurar condições favoráveis para um sono ininterrupto de 7-8 horas”. Ao mesmo tempo, efeitos como sonambulismo e comportamentos associados também podem ocorrer. ” Deve-se considerar a descontinuação do tratamento com Hemitartarato de Zolpidem em pacientes que relatam esses comportamentos”, recomenda a bula.