Judoca da seleção baiana é baleado nas costas durante perseguição policial

Keven Luan dos Santos Souza foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento; estado de saúde é estável

Reprodução/Instagram/@oliviasantana_oficial

O lutador de judô Keven Luan dos Santos Souza, de 24 anos, que faz parte da seleção Baiana de Judô, foi ferido por tiros nas costas durante uma perseguição policial na cidade de Jequié, na Bahia. O judoca estava na garupa de uma motocicleta que desobedeceu uma ordem de parada. De acordo com a polícia, os agentes estavam realizando uma ronda quando avistaram a moto e o piloto teria acelerado e disparado contra a guarnição, que revidou e acabou atingindo Keven com tiros nas costas. O jovem foi levado para o Hospital Geral Prado Valadares, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde é estável. No entanto, familiares e amigos acreditam que os policiais confundiram Keven. Segundo Arlon dos Santos, representante do Projeto Social Judô Ação, o rapaz chegou a levantar os braços para mostrar que não estava armado.

Além de judoca, Keven também é monitor em uma escola estadual. Ele já participou de diversos campeonatos na Bahia e em outros estados. Nas redes sociais, a deputada estadual Olívia Santana manifestou seu apoio a Keven e repudiou o ataque policial. Ela afirmou que conhece o jovem e sua família e que a tese de troca de tiros não é válida. A Polícia Militar alega que apreendeu um revólver calibre 32 após a ação, mas o advogado de Keven nega categoricamente que ele estivesse armado. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Jequié e a Polícia Civil já expediu guias periciais e realizará oitivas para investigar o ocorrido.