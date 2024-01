Rio de Janeiro registra sensação térmica acima de 53ºC

Prefeitura do Rio de Janeiro recomenda que a população se hidrate, use roupas leves, protetor solar e evite atividades físicas ao ar livre das 10h às 16h; previsão é de calor intenso

ARMANDO PAIVA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO A cidade do Rio de Janeiro teve uma das maiores sensações térmicas do verão, atingindo 53,4°C.



A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira, 11, a segunda maior sensação térmica do verão, marcando 53,4ºC, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Assim como no dia mais quente da estação, Guaratiba, na zona oeste, foi o bairro com a maior sensação térmica. A sensação térmica é determinada pela combinação da temperatura e umidade do ar, e quanto mais altas essas variáveis, maior é a sensação de calor. Diante da previsão de um dia de calor intenso, a Prefeitura do Rio de Janeiro recomenda que a população se hidrate, use roupas leves, protetor solar e evite atividades físicas ao ar livre das 10h às 16h. Além disso, uma alimentação saudável, com frutas, legumes e verduras, é fundamental.