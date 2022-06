Juíza impede menina de 11 anos estuprada de realizar aborto; entenda o caso

Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina alegou que irá atuar para garantir proteção à garota vítima de abuso sexual; criança foi destinada a um abrigo para que não seja realizada operações contra o feto

Gerd Altmann/Pixabay Menina de 11 anos de idade foi vítima de abuso sexual no início do ano na região metropolitana de Florianópolis



Uma menina de 11 anos de idade foi vítima de estupro em uma cidade na região metropolitana de Florianópolis no começo deste ano e, após a família a encaminhar ao Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago – ligado à Universidade Federal de Santa Catarina – com a finalidade de interromper a gravidez, sua solicitação foi negada. A justificativa para a não realização do procedimento foi o tempo de gestação, de 22 semanas. Após o caso chegar às mão da juíza Joana Ribeiro Zimmer, a magistrada ordenou que a criança fosse encaminhada a um abrigo sob o pretexto de protegê-la do agressor e para que a mesma não efetue “algum procedimento para operar a morte do bebê”. A manifestação foi realizada em despacho realizado no dia 1º de junho, segundo informações do site The Intercept Brasil. Nela, Joana se posiciona de maneira favorável á continuidade da gravidez ainda que a gestação possa provocar riscos à vida da menina. “E ainda que feita a retirada do bebê no caso de risco concreto para a gestante, por qual motivo seria descartada a vida do bebê, que tem mais de 22 semanas e não é mais um conjunto de células, um bebê humano completo?”, questionou.

Durante audiência realizada no dia 9 de maio, a juíza Joana Zimmer pede para que a criança de 11 anos siga com a gravidez por mais “uma ou duas semanas” para que a chance de sobrevivência do feto aumentasse. “Você suportaria ficar mais um pouquinho?”, questionou. Em determinado momento, a magistrada pergunta à menina se ela deseja manter a gestação para que o bebê fosse enviado à adoção. “Não”, responde a criança. Zimmer continua e questiona se a criança desejava escolher o nome do bebê. Novamente, a resposta da garota é negativa. Ao dirigir a palavra à mãe da vítima de abuso, a juíza alega que há tecnologia disponível para que o bebê seja salvo sem que sua morte ocorra. “E a gente tem 30 mil casais que querem o bebê, que aceitam o bebê. Essa tristeza de hoje para a senhora e para a sua filha é a felicidade de um casal”, afirmou Joana. A mãe da criança, então, argumenta: “É uma felicidade, porque não estão passando o que eu estou”.

Auxílio da OAB/SC

Na noite da última segunda, a Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina realizou uma publicação nas suas redes sociais em que alega “preocupação” com a proteção à vida da criança vítima de estupro. O órgão argumenta que, “dentre as situações em que a legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez estão a violência sexual e o risco de vida para a gestante” e que, por isso, busca atuar com outras instituições as informações necessárias sobre o caso para resguardar e garantir “proteção integral à vida da menina gestante, com embasamento em laudos médicos e nas garantias legais previstas para a vítima em tais situações”. A manifestação é assinada por Edelvan Jesus da Conceição, Presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB/SC.

Posicionamento da juíza

Em nota, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina alegou que Joana Ribeiro Zimmer não irá se manifestar sobre as falas e questionamentos realizados na audiência do caso, “que foram vazados de forma criminosa”. “Não só por se tratar de um caso que tramita em segredo de Justiça, mas, sobretudo, para garantir a devida proteção integral à criança”, alega o documento. O órgão ressalta ainda que “seria de extrema importância que esse caso continue a ser tratado pela instância adequada, ou seja, pela Justiça, com toda a responsabilidade e ética que a situação requer e com a devida proteção a todos os seus direitos e garantias constitucionais”.