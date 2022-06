Bolsonaro faz nova crítica a presidente eleito da Colômbia e o associa a Lula

Mandatário brasileiro falou sobre trecho do discurso de vitória em que o colombiano defendeu a soltura de jovens presos

Alan Santos/PR - 14/06/2022 Bolsonaro relacionou um trecho do discurso de vitória do economista com uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva



O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o seu homólogo Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia, na noite desta segunda-feira, 20. O mandatário brasileiro seguiu sem parabenizar o vencedor mais de 24 horas após os resultados do segundo turno. Em fala com apoiadores, Bolsonaro relacionou um trecho do discurso de vitória do economista com uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O líder brasileiro fez uma referência a uma fala que Petro defendeu a soltura dos jovens colombianos que estão presos. Segundo ele, apenas “por ter esperança”. Apesar do presidente eleito não ter especificado a quem se referia, a imprensa colombiana afirmou que foi uma referência a manifestantes presos na onda de protestos que atingiu o país no ano passado. Na mesma conversa, Jair Bolsonaro voltou a fazer referência ao episódio e citou o recente momento em que Lula contou ter intercedido pelos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Em evento em Alagoas, o petista disse que os envolvidos morreram em greve de fome.

“Vocês viram no discurso de hoje o novo presidente da Colômbia, soltar todos os meninos presos. O Lula vai soltar os menininhos que mataram alguém por um celular para tomar uma cerveja. Ele fala, inclusive, quando ele tocou na questão do Abílio Diniz, os meninos sequestrados. Imagina um parente nosso sequestrado, um cara pedir resgate e para provar que você ia pagar o resgate cortava um pedaço da orelha. Alguém lembra disso daí? O Lula quer a volta disso”, afirmou o presidente brasileiro. Mais cedo, Bolsonaro já havia chamado Petro de ex-guerrilheiro do movimento da esquerda revolucionária. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, ainda não se manifestou sobre a eleição no país vizinho. Já o vice-presidente Hamilton Mourão desejou sorte a Gustavo Petro.

*Com informações do repórter Daniel Lian