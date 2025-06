Juliana Marins, brasileira que caiu em vulcão durante trilha na Indonésia, é encontrada morta

Equipe de buscas encontrou a jovem a cerca de 650 metros de onde estava quando caiu; pai está a caminho de Bali

Reprodução/X/@inter_fatos Juliana Marins, de 27 anos, caiu durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia



Juliana Marins, de 27 anos, que caiu durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia, foi encontrada morta nesta terça-feira (24). Por meio de uma publicação em um perfil do Instagram, criado para divulgar atualizações do desaparecimento, a família da brasileira confirmou que a equipe de resgate chegou até a jovem, mas ela não resistiu: “Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”. Neste quarto dia de buscas, os socorristas chegaram a montar um acampamento avançado perto de onde ela estava no parque nacional.

Por meio do seu perfil no Instagram, na manhã desta terça, o pai de Juliana, Manoel Marins, informou que estava embarcando para Bali. “Graças a Deus, estamos embarcando agora para Bali. São aproximadamente 10 horas de voo”, disse. Ele decidiu viajar rumo à Indonésia para acompanhar a operação no local. Na segunda-feira (23), enfrentou dificuldades em Lisboa, em Portugal. Isso porque para chegar à Indonésia o voo precisa passar por Doha, no Catar, mas o aeroporto de lá estava fechado, por causa dos ataques do Irã e uma base militar dos Estados Unidos.

