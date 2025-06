Brasileira desaparecida após acidente em vulcão na Indonésia volta a ser localizada

Em comunicado, a equipe de busca e salvamento do país asiático explicou que Juliana Marins foi encontrada ‘por meio de imagens térmicas com um drone’; no entanto, a jovem ainda não foi resgatada

Equipes de resgate da Indonésia voltaram a localizar nesta segunda-feira (23) a turista brasileira de 26 anos que caiu em um barranco no sábado enquanto escalava o vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, a uma altitude de aproximadamente 3.700 metros. No entanto, a jovem, identificada pela família no Brasil como Juliana Marins, ainda não foi evacuada devido ao terreno acidentado e ao mau tempo na região.

Em comunicado, a equipe de busca e salvamento do país asiático explicou que a jovem foi encontrada “por meio de imagens térmicas com um drone”, a cerca de 500 metros do ponto onde caiu, enquanto tentava alcançar o cume do vulcão, localizado a cerca de 1.200 quilômetros de Jacarta. “De acordo com as observações do drone, a vítima não se movia. Estamos limitados pelo terreno extremo e pela neblina ao redor do local do incidente”, acrescentou o comunicado das autoridades locais, que enviarão um helicóptero na terça-feira para retirar a brasileira.

Dezenas de pessoas participam da operação de busca, que foi suspensa pelo menos uma vez devido ao mau tempo e ao terreno acidentado. Os socorristas trabalham com o auxílio de drones de vigilância aérea, dispositivos de comunicação e equipamentos médicos, entre outras ferramentas. No domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado afirmando que sua embaixada em Jacarta “mobilizou autoridades locais no mais alto nível” para esta operação.

O Itamaraty indicou também que dois funcionários da embaixada viajaram ao local “para acompanhar pessoalmente os esforços de resgate”. O Rinjani é um vulcão ativo, o segundo mais alto da Indonésia, mas não entra em erupção desde 2016, o que atrai inúmeros turistas internacionais todos os anos.

*Com informações da EFE