Justiça autoriza transferência de motorista da Porsche para presídio de Tremembé

Pedido foi solicitado pela defesa, que alega que seu cliente recebeu ameaças externas durante a investigação policial

Divulgação/SAP Drone sobrevoava CPP de Tremembé



A Justiça autorizou nesta quinta-feira (9) a transferência do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho da prisão de Guarulhos, na Grande São Paulo, para a do Tremembé, no interior do estado. Fernando é o motorista da Porsche que provocou um acidente na Zona Leste de São Paulo e matou um motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, e feriu seu amigo, Marcus Vinicius Machado Rocha. Ele dirigia a 114,8 km/h quando bateu na traseira do Renault Sandero de Ornaldo, segundo laudo pericial da Polícia Técnico-Científica. O limite de velocidade para a via é de 50 km/h. O acidente aconteceu no dia 31 de março. O pedido de transferência foi solicitado pela defesa do homem de 24 anos. O advogado do réu justificou o pedido de transferência para a Penitenciária 2 (P2) de Tremembé com base na repercussão do caso na mídia.

A defesa alega que seu cliente recebeu ameaças externas durante a investigação policial. Fernando é réu em um processo por homicídio doloso eventual e lesão corporal grave. Ele nega ter ingerido álcool, embora não tenha sido realizado o teste do bafômetro pela polícia. Fernando foi para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, em Guarulhos, na noite de terça-feira (7), um dia após ter sido preso. Ele se entregou à polícia após a decretação da prisão dele pela Justiça. Antes ficou três dias foragido sendo procurado. Na terça, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus solicitado pela defesa. Se Fernando for julgado e condenado, a pena dele poderá chegar a mais de 20 anos de prisão.