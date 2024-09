Justiça de Pernambuco determina prisão preventiva de Gusttavo Lima

Cantor já tinha sofrido bloqueio de R$ 20 milhões em uma das empresas em que é sócio, a Balada Eventos, decorrentes das investigações a casas de apostas

GERALDO BUBNIAK/AGB/ESTADÃO CONTEÚDO A decisão foi proferida pela mesma juíza que havia negado a soltura de Deolane Bezerra



A Justiça de Pernambuco determinou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, além de suspender seu passaporte e o porte de arma. Essa medida está relacionada a uma investigação sobre apostas esportivas, a Operação Integration. A decisão foi proferida pela mesma juíza que havia negado a soltura de Deolane Bezerra. O cantor já tinha tido R$ 20 milhões bloqueados em uma das empresas em que é sócio, a Balada Eventos, decorrentes das investigações a casas de apostas. Além disso, um avião que se encontrava em seu nome teria sido utilizado pelo dono da VaideBet, José André da Rocha Neto, uma das empresas acusadas na operação, teria sido usado para fugir do país.

O advogado que defende a empresa Balada Eventos, Cláudio Bessas, disse em nota no domingo (8) que a aquisição do avião “seguiu todas as normas legais.” Em nota, a defesa de José André da Rocha Neto e de Aislla Sabrina Rocha disse que os dois “não praticaram qualquer ilegalidade e isso será demonstrado com fatos e documentos na investigação” e que “a medida de prisão não se justifica”

