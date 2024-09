Lula e Haddad se reúnem com agências de risco em Nova York

Ministro disse, nesta segunda-feira, que a equipe econômica vai acelerar o passo em busca de retomar o grau de investimento para o Brasil, perdido em 2015

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, o Brasil está a dois níveis de distância de retomar o selo de bom pagador nas três principais agências de classificação do mundo



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (23), que a equipe econômica vai acelerar o passo em busca de retomar o grau de investimento para o Brasil, perdido em 2015. Ministro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversaram com representantes das agências S&P Global Ratings e Moody’s em Nova York, em paralelo a compromissos por conta da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Haddad reconheceu que a meta de recuperar o grau de investimento até o final de sua gestão, em 2026, é um desafio significativo, mas que deve ser perseguido.

Atualmente, o Brasil está a dois níveis de distância de retomar o selo de bom pagador nas três principais agências de classificação do mundo. A Moody’s atribui ao país um rating de Ba2, com perspectiva positiva, enquanto a S&P classifica o Brasil como BB, com perspectiva estável. Em junho, a Fitch Ratings manteve a classificação do Brasil em BB, também com perspectiva estável. A recuperação do grau de investimento é um passo importante para a economia brasileira, pois pode facilitar o acesso a financiamentos e melhorar a confiança dos investidores no mercado nacional. O governo está empenhado em adotar medidas que possam contribuir para essa reclassificação nos próximos anos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA