Modelo é agredida por empresário em academia de luxo em shopping de SP; assista

De acordo com a modelo, agressão aconteceu depois que o empresário se incomodou com a presença dela

Reprodução/TV Globo Câmeras de segurança do local flagraram o momento das agressões



A modelo Helena Gomes foi agredida pelo empresário Thiago Brennand em uma academia de luxo dentro de um shopping em São Paulo. Câmeras de segurança do local flagraram o momento das agressões. Outras alunas tentaram defender a vítima e também foram agredidas. O caso aconteceu na noite de 3 de agosto. De acordo com a modelo, o empresário se incomodou com a presença dela e pediu para que ela se retirasse da academia. Houve uma discussão entre as partes e, logo em seguida, veio a agressão. Ele cuspiu no rosto de Helena e puxou o cabelo dela. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na polícia, testemunhas confirmaram a agressão relatada pela vítima. Além disso, Thiago foi expulso da academia. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre injúria e ameaça contra Helena.