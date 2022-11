Justiça de São Paulo encaminha pedido de extradição de Thiago Brennand ao Ministério da Justiça

Empresário é réu no Brasil por suspeita de crimes sexuais, corrupção de menor e agressões físicas e verbais contra mulheres; ele está nos Emirados Árabes

Reprodução/Jovem Pan News Empresário foi filmado agredindo uma modelo em uma academia na zona oeste de São Paulo



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) o encaminhou um pedido de extradição do empresário Thiago Brennand ao Ministério da Justiça na última quinta-feira, 3. Brennand é réu no Brasil por suspeita de crimes sexuais, corrupção de menor e agressões físicas e verbais contra mulheres. Atualmente, o empresário está nos Emirados Árabes. Ele chegou a ser preso em Dubai no mês passado, mas foi solto após pagar fiança e aguarda o processo de extradição em liberdade. O empresário ficou conhecido depois de uma câmera de uma academia, na zona oeste de São Paulo, registrar o empresário agredindo a modelo Alliny Helena Gomes, de 37 anos. Após o ocorrido, outras mulheres denunciaram Brennand por crimes sexuais. Ele viajou para o Oriente Médio no dia 4 de outubro, pouco tempo antes de ser denunciado pelo Ministério Público. Desde então, gravou vídeos para comentar sobre o caso. Em um deles, negou ele afirma que a maioria das denúncias é falsa e criticou advogados e promotores que atuam no caso. O tempo de tramitação e julgamento do pedido dependerá da legislação interna dos Emirados Árabes.