Justiça de SP manda repatriar suspeito de ligação com Hamas

A Justiça Federal de São Paulo decidiu pela repatriação de Muslim Abuumar, um palestino de 37 anos, suspeito de ligação com o grupo terrorista Hamas. A decisão foi tomada na noite de domingo (23), após o homem ter sido detido na sexta-feira (21) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Além dele, sua esposa grávida de sete meses, seu filho de seis anos e sua sogra também foram detidos ao chegarem ao aeroporto. A Polícia Federal identificou a ligação do homem com o grupo terrorista e, com base nisso, efetuou a detenção. A juíza de plantão, Milena Majore Fonseca da Cunha, afirmou que as informações fornecidas pela Polícia Federal tinham fundamentação legal. Segundo a juíza, não havia nos autos qualquer indício de que a ação da autoridade tivesse sido motivada por raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.

A família embarcou em um voo com escala no Catar e destino final na Malásia, em uma jornada de cerca de 40 horas. A Polícia Federal, em nota, afirmou que o processo de impedimento seguiu estritamente os acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário para combater ameaças terroristas. De acordo com a juíza, mais de mil palestinos foram atendidos recentemente em postos de imigração no Brasil, com apenas um caso anterior de repatriação.

