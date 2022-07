Justiça do Rio converte prisão de anestesista que estuprou gestante em preventiva

Juíza destaca em sua decisão a gravidade do ato praticado por Giovanni Quintella Bezerra, que não se importou com a presença de outros profissionais no local para cometer o crime

Reprodução/Jovem Pan News O anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi indiciado por estupro de vulnerável e vai ser denunciado pelo Ministério Público à Justiça



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu transformar nesta terça-feira, 12, a prisão do anestesista Giovanni Quintella Bezerra de flagrante em preventiva. A decisão da juíza Rachel Assad ocorre após audiência de custódia e, em sua decisão, a magistrada alegou que a conduta do profissional da saúde é grave, “extremamente acentuada” e que o réu não se importou com a presença de outros colegas no local para realizar o ato criminoso. “Tamanha era a ousadia e intenção do custodiado de satisfazer a lascívia, que praticava a conduta dentro de hospital, com a presença de toda a equipe médica, em meio a um procedimento cirúrgico”, destaca a juíza.

*Em atualização