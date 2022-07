Bolsonaro diz que anestesia que estuprou grávida deveria ‘apodrecer para sempre na cadeia’

Presidente afirma que direitos humanos deveria ser uma política que favorecesse a vítima e ataca criminoso: ‘esse vagabundo que se exploda’

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso do anestesista que estuprava grávidas dopadas em uma clínica no Rio de Janeiro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 11, para se posicionar sobre o caso de um médico anestesista que foi flagrado cometendo atos de estupro contra grávidas em uma clinica no Rio de Janeiro. O mandatário considerou “extremamente lamentável” que a Constituição brasileira não permita que o criminoso seja preso de maneira perpétua, sem nenhum tipo de privilégio. “Direitos humanos é para a vítima, esse vagabundo que se exploda!”, pontuou o chefe do Executivo. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Giovanni Quintella Bezerra por dopar gestantes que encontravam-se em trabalho de parto e inserir sua genitália na boca e no rosto da vítima. O profissional foi detido após companheiras de trabalho, desconfiadas, posicionarem um celular que filmou a ação do criminoso.