Justiça do Rio de Janeiro condena homem por assassinato de fã de Taylor Swift

Gabriel Monen, de 23 anos, foi esfaqueado na praia enquanto dormia; Anderson Henrique Brandão foi condenado a 33 anos de prisão

Reprodução/Arquivo pessoal Jovem foi para o Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora



Um homem acusado de matar um fã da cantora Taylor Swift em Copacabana foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no ano passado, na zona sul da cidade, quando Gabriel Monen, de 23 anos, foi abordado enquanto cochilava na praia. O criminoso, Anderson Henrique Brandão, foi condenado a 33 anos de prisão por roubar o celular da vítima e esfaqueá-la várias vezes. Gabriel, um turista do Mato Grosso, estava no Rio de Janeiro com amigos. O caso gerou grande repercussão nacional e internacional, causando comoção pela brutalidade do assassinato. A tragédia abalou não apenas a comunidade local, mas também fãs da cantora ao redor do mundo, que se solidarizaram com a família da vítima. A Justiça Fluminense considerou o crime bárbaro e de motivo torpe, resultando em uma punição exemplar para o criminoso. Durante o julgamento, foram apresentados detalhes chocantes do ataque, que reforçaram a necessidade de uma sentença severa. A condenação de Anderson Henrique Brandão foi vista como uma resposta firme da Justiça do Rio de Janeiro contra crimes violentos.