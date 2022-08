Justiça do Rio rejeita recurso de Gabriel Monteiro contra cassação de mandato

Desembargadora disse que ação foi prejudicada devido o processo de cassação ter recebido uma sentença

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) rejeitou o recurso apresentado por Gabriel Monteiro contra a cassação de seu mandato como vereador pelo PL na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com a relatora do recurso, a desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves, da 2ª Câmara Cível, a ação foi prejudicada devido o processo de cassação ter recebido uma sentença. Na última quinta-feira, 18, por 48 votos a favor e dois contra, a Câmara do Rio cassou o mandato de Gabriel Monteiro. Ele é investigado por acusações de estupro e assédio sexual e por forjar vídeos na internet. Na tarde de quarta-feira, 17, a Comissão de Justiça e Redação da Casa já havia negado o recurso apresentado pela defesa do vereador contra o relatório do Conselho de Ética, que pedia a cassação do mandato do parlamentar por falta de decoro. Em sua defesa, Gabriel Monteiro alegava a existência de irregularidades na fase de instrução, que, segundo ele, não foram comprovadas pela Comissão de Justiça e Redação.