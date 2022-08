Homem tem cabeça abocanhada por jacaré: ‘Cérebro foi mordido e maxilar ficou em pedaços’

Bombeiro Juan Carlos la Verde passou por cirurgia e está se recuperando; ataque aconteceu quando ele gravava um vídeo de aventura no lago Thonotosassa

Reprodução/Youtube/@Insideedition Bombeiro Juan Carlos la Verde teve lobo temporal removido por causa da perfuração



O bombeiro Juan Carlos la Verde foi atacado por um jacaré de três metros enquanto gravava um vídeo instrutivo para sua empresa de aventura ao ar livre. Ele estava no lago Thonotosassa, na Flórida, quando percebeu o animal nadando em sua direção. O homem teve a cabeça e parte do torso abocanhado pelo animal e, apesar das graves lesões que sofreu, sobreviveu e, em entrevista ao canal de TV WFLA, ele contou sua história. “Senti o equivalente a um post de telefone caindo e atingindo meu rosto”, declarou. “Senti escamas, senti os dentes, então sabia no que estava”, acrescentou La Verde contando o que fez para se salvar. “Deus me deu força e a capacidade de agarrar instantaneamente a parte superior e inferior da mandíbula dele”, relatou. “Depois de me livrar, tentei continuar nadando até as docas”, mas, “é muito desafiador fazer isso quando seu cérebro foi mordido e seu maxilar em pedaços”. Um vídeo gravado por um drone que estava sendo comandando por um parceiro de La Verde, mostra o momento exato do ataque. Quando conseguiu chegar a um lugar seguro, o homem, membro do Corpo de Bombeiro de Oldsmar e veterano da Força Aérea dos EUA, foi levado ao hospital onde ficou internado pro 10 dias. Ele passou por uma cirurgia de reconstrução e está se recuperando. Parte do lobo temporal direito precisou ser removido. Mesmo com as lesões e em recuperação, la Verde está otimista com o futuro e não pretende abandonar as aventuras. “A história é sobre um milagre. Encontre a alegria, seja como for para você, esse é o meu desafio para você encontrá-la”, finalizou.