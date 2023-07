Justiça Federal retoma nesta quinta o julgamento de acusados da morte de Dom e Bruno

A Justiça Federal em Tabatinga (AM) dará continuidade à instrução e julgamento dos acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips nesta quinta-feira, 20, em Tabatinga, no interior do Amazonas. Respondem pelo crime Amarildo da Costa de Oliveira (Pelado), Oseney da Costa de Oliveira (Dos Santos) e Jefferson da Silva Lima (Pelado da Dinha), presos após a confirmação das mortes das vítimas, em junho do ano passado. Na segunda-feira, 17, o juiz federal Wendelson Pereira Pessoa coletou a oitiva de 25 testemunhas na ação, cujo teor ainda não foi divulgado. A defesa dos acusados tentou adiar a continuidade do julgamento, mas teve o pedido negado pela Justiça, uma vez que tramita na 2ª Vara Criminal da Justiça Federal, em Manaus, uma outra ação que pode fazer com que o processo saia do Fórum de Tabatinga para a capital do Amazonas. A previsão é que, após a audiência desta quinta-feira, haja uma continuação no próximo dia 27 de julho.